Los hoteles sin niños, ¿derecho o discriminación?: "Siempre he llevado a mis hijos"

El eterno debate de si debe haber niños o no en los hoteles sigue muy presente. Por eso, hemos contado con Jamal Satli, presidente de un grupo hotelero, que nos cuenta que para satisfacer a todos sus huéspedes dispone de hoteles "only adults" y "family". La justificación para la primera opción lo define así: "Cada vez el cliente busca una experiencia que sea más acorde a sus expectativas".

Jamal es consciente de que a veces las personas quieren comodidades distintas, por eso, ha preferido ampliar las opciones de sus servicios. Sin embargo, María del Rosario, madre de tres hijos, no está de acuerdo con hacer este tipo de divisiones, cree que la familia es lo más importante y que cuando más se comparte es en vacaciones : "Siempre he llevado a mis hijos a todas partes donde he ido yo", ella prefiere hoteles inclusivos.

Pedro Amador también es padre pero, reconoce que alguna vez que otra necesita un sitio para desconectar y que no está mal que haya hoteles de todo tipo para poder descansar. Esta vez, la periodista Ana Iris Simón ha sido clara. Lo ve como un acto discriminatorio hacia los niños "¿Qué nos parecería si fuese cualquier otro grupo demográfico? pregunta.

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