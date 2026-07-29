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Paco Castañares, sobre que Francia sí tenga el avión antiincendios con un sistema español: "¡Manda narices!"

El experto forestal explica en qué nos beneficiaría contar con ese avión, que tanta polémica ha causado por haber sido diseñado en España y sin embargo no contar con él.

Paco Castañares, sobre el avión antiincendios

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Sofía Avendaño
Publicado:

Durante estos días en los que los equipos de emergencias y los voluntarios luchan contra las llamas de los incendios concentrados en el centro peninsular, ha aparecido una nueva incógnita que es motivo de queja para muchos. Se trata del avión antiincendios que Francia emplea para disipar las llamas que también están azotando el sur de su país. Esta ya famosa aeronave fue construida en España y pertenece a la compañía de Airbus. Por tanto, muchos españoles denuncian no contar con esta ayuda.

Paco Castañares, experto forestal, ha hablado sobre esta útil herramienta, y lejos de lo que podríamos pensar, puede que no fuera de tanta ayuda como creemos.

"Nos equivocamos si pensamos que esa es una solución. Esa puede ser una respuesta en un momento dado para salvar un pueblo humedeciéndolo, pero el incendio tiene 1.250/1.300 grados centígrados y encima ocupa un espacio amplio; eso es un horno. No hay agua que no llegue convertida en vapor cuando se acerca a las llamas", explica el experto.

"La extinción es una respuesta, no la solución"

Según asegura, este avión solo mejoraría la situación de los pueblos, que es fundamental, pero no sería capaz de apaciguar las llamas que ocupan el máximo perímetro en los bosques. Además recuerda que "cuanto más eficaces somos apagando los incendios que podemos apagar, más grande será el incendio que vendrá" y concluye con que "la extinción es una respuesta ante los incendios, no es la solución; la solución esta en la gestión del combustible".

Por otro lado, Castañares responde crítico a que Francia pueda contar con esta utilidad y nosotros no. "La piratería o el exceso de burocracia española, que será mayor que la francesa aunque seamos europeos, y resulta que aquí pedimos más certificados con lo que hacemos nosotros que lo que piden en Francia con lo que hacemos nosotros, que también manda narices", ha añadido el experto forestal.

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