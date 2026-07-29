La ola de calor podría no ser la peor enemiga durante los incendios hoy: "El viento iría encañonado"

Los incendios de Madrid, Ávila y Toledo parecen estar un poco más controlados, pero los operativos siguen luchando día y noche contra las llamas, intentando que no se propaguen más. Además, a partir de hoy parece que va a haber una complicación añadida y es esa ola de calor en la que se va a meter España. El aumento de las temperaturas y las variaciones en el viento podrían complicar aún más la situación.

Miles de personas han podido volver a sus casas por fin, en concreto cerca de 24.000 son los que han regresado; mientras que 20.000 han salido al menos del confinamiento.

Sin embargo, pese a que el mayor miedo es la ola de calor, nuestro experto forestal, Paco Castañares, ha asegurado que no es el principal problema ahora mismo.

Castañares ha sido claro con lo que se pueden encontrar los equipos de emergencia hoy. "En el incendio hoy solo puede ocurrir que la zona noreste hacia el pantano de San Juan escape hacia El Escorial y Navas del Marqués", asegura el experto.

"Hoy lo peor es el viento, la dirección y la velocidad"

Otro problema estaría en la zona oeste, donde es posible que se forme otro punto de progresión. Pero Castañares tranquiliza diciendo que la posibilidad es ínfima, por lo que hay poco riesgo de propagación por esa zona.

Con todo esto, el experto advierte: "Hoy lo peor es el viento, la dirección y la velocidad. Al suroeste y noreste, el viento iría encañonado. Ese es el único problema, lo demás lo tienen amortizado si consiguen cerrar eso sin que se les compliquen las primeras horas de la tarde, ya que es cuando hay más intensidad".

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