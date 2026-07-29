"No dejaré que vuelvan a hacerte daño": Fikriye muere protegiendo a Alya

Fikriye ha decidido enfrentarse ella sola a Halis. Convencida de que ya no puede seguir huyendo, lo ha encañonado con una pistola y le ha exigido que confesara toda la verdad de una vez por todas.

Mientras intentaba obligarlo a hablar, Alya ha aparecido en el último momento y le ha suplicado que bajara el arma. "¡No dispares!", le ha dicho intentando evitar una tragedia.

Pero Halis ha aprovechado un instante de confusión para disparar primero. El disparo ha alcanzado a Fikriye, que ha caído al suelo delante de su hija. En ese momento ha sucedido algo que nunca había ocurrido entre ellas. Llorando, incapaz de aceptar que la estaba perdiendo, Alya la ha llamado "mamá" por primera vez.

Fikriye ha muerto en brazos de su hija después de escuchar la palabra que llevaba toda la vida esperando. Pocos segundos después, Cihan ha llegado y ha acabado con Halis de varios disparos.

La muerte de Fikriye deja a Alya rota y marca un antes y un después para toda la familia Albora. ¿Cómo afrontará la joven la pérdida de su madre justo cuando habían conseguido reencontrarse?

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