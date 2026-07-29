¿Quién marcará el ritmo en ¡Salta!? Los bailes de salón abren esta noche el camino hacia los 50.000 euros

Nada más llegar al puente de ¡Salta!, los concursantes que abrirán el programa esta noche, tras El Hormiguero, tendrán que demostrar cuánto saben sobre los bailes de salón. Es el tema que se encontrarán en la pregunta que decidirá quién es el controller, la persona que se encarga de marcar el rumbo de la competición.

Entre merengue, tango, vals, chachachá y swing, sólo una de las afirmaciones es correcta. En este momento, cuentan saber la respuesta y también los reflejos. Hay que ser rápido para que los rivales no cojan antes la opción acertada.

A partir de ahí, Manel Fuentes lo deja claro: en este puente no pueden echarse atrás. “Sólo hacia adelante… o hacia abajo”, bromea. El presentador resume a la perfección la filosofía de ¡Salta!, donde no hay espacio para las dudas y cada paso puede resultar decisivo. ¡Dale al play y descubre cómo empieza el programa de esta noche!

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