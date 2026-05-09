"Llevo toda la vida esperando este momento": Samantha Vallejo-Nájera, emocionada con la idea de estar en Tu cara me suena 14

Samantha Vallejo-Nágera ha llenado de ritmo Tu cara me suena para dejar claro que, aunque no sea Concha Velasco, perfectamente puede pasar por una “chica yeyé”. Ahora bien, un miembro del jurado se ha puesto firme tras su actuación.

Parecía que Florentino Fernández solo tenía críticas para la invitada de la noche. “Creo que ha habido ciertos ingredientes que no terminan de encajar”, empezaba antes de matizar que “el aliño está muy bien”. Unos comentarios que no anticipaban la gran sorpresa que le tenía reservada.

Samantha ha confesado que su paso por el programa era todo un “sueño”. Le encanta cantar, le encantan los karaokes y, como bien ha demostrado, le encanta el espectáculo. Por eso, si hay un programa que lo tiene todo para conquistarla, ese es Tu cara me suena.

Flo no la ha hecho esperar más y ha subido al escenario para hacerle entrega de un diploma muy especial. Así, en representación del resto de los miembros del jurado, le ha pedido que participe como concursante en la próxima edición del programa. La euforia ha llegado en el acto, fundiendo a ambos en un abrazo al grito de “¡no me lo creo!” de la invitada. Todo un momentazo que puedes revivir dando play al vídeo de arriba.