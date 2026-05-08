¡La dupla perfecta! J Kbello y Lucas Curotto conquistan el escenario con ‘Según quién’ de Carín León y Maluma

J Kbello nos está dejando sin palabras con sus imitaciones en esta edición de Tu cara me suena. Después de ganar con ‘Ordinary’ Alex Warren, nos hipnotizó con su pegadizo baile de Locomía.

El pulsador ha querido que el gaditano trajese a un amigo para imitar a Carín León y Maluma en esta cuarta gala de Tu cara me suena y él no ha dudado en llamar a su compañero de profesión Lucas Curotto.

El plató de Tu cara me suena se ha transformado en una taberna para que Lucas y J Kbello recreasen el tema ‘Según quién’, una canción llena de indirectas y mucha complicidad entre sus intérpretes.

Los dos han conseguido capturar la esencia de los artistas invitados y han conseguido que el público bailase y cantase con ellos. ¡Revive su actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!