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Gala 4 | Actuación

¡La dupla perfecta! J Kbello y Lucas Curotto conquistan el escenario con ‘Según quién’ de Carín León y Maluma

El concursante se ha traído a Tu cara me suena al cantante uruguayo para interpretar un tema que acumula millones de reproducciones en las plataformas digitales.

¡La dupla perfecta! J Kbello y Lucas Curotto conquistan el escenario con ‘Según quién’ de Carín León y Maluma

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Patri Bea
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J Kbello nos está dejando sin palabras con sus imitaciones en esta edición de Tu cara me suena. Después de ganar con ‘Ordinary’ Alex Warren, nos hipnotizó con su pegadizo baile de Locomía.

J Kbello en Tu cara me suena

El pulsador ha querido que el gaditano trajese a un amigo para imitar a Carín León y Maluma en esta cuarta gala de Tu cara me suena y él no ha dudado en llamar a su compañero de profesión Lucas Curotto.

El plató de Tu cara me suena se ha transformado en una taberna para que Lucas y J Kbello recreasen el tema ‘Según quién’, una canción llena de indirectas y mucha complicidad entre sus intérpretes.

Los dos han conseguido capturar la esencia de los artistas invitados y han conseguido que el público bailase y cantase con ellos. ¡Revive su actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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La cantante se ha metido en la piel de la referente de toda una generación con la canción ‘Best of both worlds’ sobre el escenario de Tu cara me suena.

Agustín Jiménez ha aprovechado su visita a Pasapalabra para desplegar de nuevo su colección de artilugios sonoros. Antes de El Rosco entre Javier y David, el cómico sacó a relucir una ocarina muy especial: se toca soplando por la nariz. Roberto Leal, esperando algo así, le propuso un reto mayúsculo: interpretar la canción de Titanic. Lejos de achicarse, Agustín aceptó entre bromas y sorprendió a todos con una versión afinada y reconocible de My Heart Will Go On. Entre risas y asombro, el plató comprobó que incluso una melodía tan épica puede sonar… por la nariz. ¡Un momentazo inolvidable!
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