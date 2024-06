Julia Medina toca el corazón como Conchita y gana una gala inolvidable para David Bustamante y Sergio Dalma

La perfección existe en Tu cara me suena 11 y es gracias a imitaciones como la que ha hecho Julia Medina de Conchita. La prueba es que ha conseguido, por primera vez, un pleno de 12. Ha sido uno de los insólitos duplicados que se han producido en la Gala 9: un concursante haciendo de uno de sus compañeros. David Bustamante también ha tenido su homenaje gracias a Miguel Lago, y no ha sido el único motivo que ha hecho la noche inolvidable. También marca un antes y un después su impactante imitación de Marifé de Triana.

La gala ha ido de emociones. Lo de Julia ha tocado directamente al corazón. Por un lado, porque ha dejado a todos en shock al empezar a cantar y calcar la voz de Conchita. Por el otro, porque ‘Por las veces’ es una letra tan vital, tan optimista, que conmueve. La suma de todos los factores ha dejado una actuación mágica, un regalazo para la cantante, para la imitada y para el público.

Si emocionante ha sido la primera actuación de Julia, tanto o más lo ha sido la repetición al final como ganadora porque ha cantado con la propia Conchita. Dos voces que sonaban como una. Pura fantasía, como la que ha protagonizado Miguel Lagoconvirtiéndose en David Bustamante con ‘El día que te vayas’. Ni un detalle se ha dejado el cómico: los gestos, la intensidad y hasta la potencia vocal del de San Vicente de la Barquera han estado en este número.

Es una noche que Bustamante jamás podrá olvidar, también por otro motivo: su transformación en Marifé de Triana. Su caracterización ha sido uno de los platos fuertes del programa, al igual que descubrir su faceta coplera con ‘María de la O’. El género podía quedarle lejano al cantante pero su voz, su desgarro y su quejío se han llevado los olés y una lluvia de flores en el escenario.

Tan impactante como ver a Bustamante como folclórica ha sido la transformación de Supremme de Luxe en Quevedo. Superado el shock de su look, el público se ha quedado alucinado con su flow reguetonero cantando ‘Columbia’. La música urbana ha tenido un gran espacio en esta gala, ya que Raquel Sánchez Silva se ha convertido en Young Miko y su ‘Aserejé’ centennial. La presentadora le ha puesto rollo tiktokero a ‘Wiggy’, rapeando y bailando esta canción viral.

La noche también ha tenido varios guiños eurovisivos, empezando por la visita ilustre de Sergio Dalma. El cantante no sólo se ha prestado a cantar, sino también por primera vez a imitar al aceptar la invitación de Conchita para ser Al Bano y Romina. Quién mejor que él, especialista en música italiana, para cantar ‘Sharazan’ en el idioma original… y dejar uno de los momentos más románticos del programa.

Además, Juanra Bonet se ha metido en el papel de Cliff Richard para cantar, con mucho movimiento sesentero y quizá demasiada sonrisa, su mítico ‘Congratulations’. El británico no ganó Eurovisión en su año pero sí lo hizo Maneskin, banda que ha imitado Raoul Vázquez. Ha sido el explosivo y provocador arranque de la gala, con el líder de la clasificación cantando ‘I wanna be your slave’ y demostrando que no hay reto que se le resista.

En el otro lado de la tabla, como farolillo rojo, sigue estando una Valeria Ros que sigue aportando comedia y mucha vida a Tu cara me suena 11. Además, esta vez ha contado con la compañía de Eva Soriano para ser Cher y Charo y llenar de color el plató cantando ‘América’.

Quien podría estar ya para competir es la invitada que ha puesto el broche a la gala. Julianna Ro ha deslumbrado como Ariana Grande cantando ‘Yes, and?’. El reto vocal y coreográfico era complicado pero la modelo lo ha resuelto con mucho talento.

De todo este carrusel de emociones, nos quedamos con la dulzura de la Conchita interpretada por Julia. Porque ha disfrutado tanto, se lo ha creído tanto, que ha sido la propia Conchita. Y porque las dos han cerrado la gala siendo una con un canto al optimismo y a la esperanza.