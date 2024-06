‘I wanna be your slave’, la provocativa proposición de Raoul Vázquez como Maneskin

¡Qué subidón para arrancar la Gala 9 de Tu cara me suena 11! Raoul Vázquez se ha pasado al glam rock de Maneskin en un nuevo cambio radical de género tras su contenido Neil Diamond del anterior programa. El cantante ha sacado su lado más transgresor con ‘I wanna be your slave’, una semana después de su elegante ‘Sweet Caroline’.

Imitando a David Damiano, Raoul ha tenido que desgarrarse la voz, romperla hasta el límite para que sonara idéntica. El concursante ha calcado su registro y su tono, desde sus gritos gasta sus graves pasando por sus susurros. Además, no ha parado de moverse por todo el escenario, contagiando esa energía a un público que no ha parado de saltar durante toda la actuación.

Sin duda, Raúl ha sacado un sobresaliente en actitud roquera y, además, lo ha disfrutado. En esta imitación se ha notado que es fan de Maneskin… y su talento y versatilidad ha hecho el resto. ¡Revive este número en el vídeo!