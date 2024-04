La sorpresa de Àngel Llàcer con David Bustamante: "No pensaba que la vida nos volviera a juntar en un programa"

Los concursantes de Tu cara me suena 11 están preparados, también Manel Fuentes como maestro de ceremonias... y, por supuesto, el jurado calienta motores para el gran estreno de la nueva temporada. Àngel Llàcer sigue siendo su presidente, bien acompañado en la mesa por Chenoa, Lolita y Carlos Latre.

"A mí la vida me sorprende", asegura sobre la undécima edición porque cree que volverá a cumplirse que supere a la anterior. "Igual es una percepción mía porque todas son igual de buenas", reconoce. Sin embargo, se muestra alucinado por el talento que sigue dispuesto a probar esta experiencia y convertirse en concursante.

Entre el casting, destaca la sorpresa que supone para él su reencuentro con David Bustamante. "No pensaba que la vida, veintipico años después, nos volviera a juntar en un programa", comenta.