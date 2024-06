Julia Medina cede su premio a Valeria Ros tras convertirse en tricampeona… ¡con pleno de 12!

Julia Medina ha conseguido lo que aún no había ocurrido en Tu cara me suena 11: ¡ha ganado con pleno de 12! Por primera vez en esta temporada, se ha producido la unanimidad del jurado con su máxima puntuación y ha coincidido con el público. El mérito es de la cantante y de la perfecta imitación que ha hecho de Conchita en la Gala 9.

De esta forma, Julia iguala a Raoul Vázquez en cuanto al número de triunfos en esta edición, tres hasta ahora. “Nos has emocionado a todos”, le ha felicitado Manel Fuentes, mientras la concursante reconocía lo “contentísima” que estaba y confesaba el “coaching” que le han hecho todos sus compañeros.

Además, esta vez ha querido tener el gesto generoso de ceder el premio “a alguien que en la clasificación no ha quedado muy bien pero que yo me río cada gala con esta persona, dentro y fuera”. Se trata de Valeria Ros, que se ha llevado una gran sorpresa. “Tu cara me suena, sin la comedia, no sería nada”, ha asegurado Julia. ¡Revive este momento en el vídeo!