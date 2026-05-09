Jesulín de Ubrique revoluciona el plató con su paso por La Granja de Zenón y su encuentro con 'Señora vaca'

La noche ha cobrado un tinte de humor inesperado cuando Jesulín de Ubrique ha asumido el reto de sumergirse en el mundo de los más pequeños. Con una actitud totalmente entregada, el concursante se ha "colado" en la famosa granja para interpretar los temas que hacen furor entre los niños, protagonizando un momento estelar al interpretar 'Señora Vaca'. La mezcla de la seriedad habitual del diestro con el colorido entorno de dibujos animados ha generado una ovación inmediata por parte del público.

Durante esta entrega de Tu cara me suena, la capacidad de Jesulín para reírse de sí mismo ha sido el factor clave del éxito de la gala. El jurado ha destacado la valentía del participante al salir por completo de su zona de confort, logrando que una actuación aparentemente sencilla se convirtiera en el fenómeno viral de la velada. Entre risas y aplausos, el torero ha demostrado que no hay registro que se le resista, consolidándose como uno de los grandes animadores del formato esta temporada.