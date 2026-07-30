La Guardia Civil, desbordada ante la crisis migratoria en Ceuta: "Ocho tíos no hacemos nada con esto"

Durante toda la semana, miles de personas migrantes han cruzado la frontera de Marruecos a España. La situación ha sido especialmente crítica este jueves, donde se han contabilizado más de 10.000 personas que han cruzado a Ceuta.

Mientras el Gobierno trata de llegar a un acuerdo con las autoridades marroquíes e internacionales y Pedro Sánchez sostiene que están "movilizando todos los recursos necesarios", la Guardia Civil en Ceuta se encuentra desbordada.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con un Guardia Civil ceutí, que denuncia la situación y la falta de medios. "Yo he pedido permiso para echar una mano fuera de mi horario laboral", señala, "somos ocho y ocho tíos no hacemos nada con esto".

El Guardia Civil describe la situación como una "locura". "Mueren montones de personas al día", advierte, "además ahora hay mucha niebla y es cuando más aprovechan porque no se les ve".

La preocupación va en aumento, especialmente entre los habitantes de Ceuta. ¿Logrará el Gobierno dar con una solución a la crisis migratoria que se está viviendo?

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