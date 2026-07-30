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Accedemos a las imágenes que podrían desmontar la versión del exDAO acusado de agresión sexual

En el audio presentado por la presunta víctima de José Ángel González, se escucha una cremallera que, según ella, era la de su pantalón. Sin embargo, según el exDAO, se trataba de su riñonera. Una versión que se contradice con una nueva prueba a la que hemos tenido acceso.

ExDAO

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Continúa la guerra entre José Ángel González, el exjefe de la Policía Nacional, y su denunciante, que le acusa de agredirla sexualmente. Hoy el caso da un giro y accedemos a una prueba que podría desmontar la versión que defiende el exDAO.

Según José Ángel, la inspectora de policía acudió a su casa en una decisión "propia y consciente". Además, decidió permanecer, mostrándose cercana y con expresiones como "cariño" que, según el exDAO, se escucharían en el audio de 40 minutos presentado como prueba por la demandante.

En dicho audio, José Ángel sostiene que la cremallera que se escucha sería la de una riñonera y no la de un pantalón. Algo que la presunta víctima ha rebatido con tan solo una imagen.

En la fotografía presentada, se ve la riñonera que el exDAO habría llevado la noche de la presunta agresión. La riñonera, cuya cremallera supuestamente se escuchaba en el audio, tiene un cierro de velcro.

El exDAO ha pedido que se archive la denuncia y sostiene que todo es producto de los celos de la inspectora, que trataba de obtener favores profesionales con José Ángel González. Sin embargo, esta nueva prueba podría cambiarlo todo.

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