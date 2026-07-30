La preocupación de los vecinos de Ceuta ante la crisis migratoria: "Las calles están inundadas"

Miles de personas han cruzado este jueves la frontera entre Marruecos y España. En cuestión de minutos, una gran multitud de migrantes han llegado a Ceuta mojados, sin aliento y arrodillándose para besar el suelo, victoriosos de haber llegado con vida tras una travesía que muchas veces resulta mortal.

La Guardia Civil de Ceuta se ha visto superada por la gran cantidad de migrantes en tan poco tiempo, por lo que tan solo han podido ocuparse de aquellos que estaban heridos.

La crisis migratoria en Ceuta preocupa ahora especialmente. Mientras continúan cruzando la frontera, el presidente Pedro Sánchez ha asegurado que el Gobierno está volcado en solucionar la crisis cuanto antes. "Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible", afirma Sánchez en sus redes sociales.

Los vecinos de Ceuta se han mostrado muy preocupados ante la situación y la falta de acuerdos del Gobierno. "Sentimos mucha desprotección por parte del Gobierno, abandono", señala Bárbara, una vecina.

Óscar es otro vecino de Ceuta que denuncia la situación: "Las calles están inundadas de gente deambulando de un lado para otro". Según nos cuenta, la preocupación de los vecinos es doble. "Estamos preocupados por nosotros mismos y por ellos", advierte Óscar.

La situación en Ceuta es cada vez más extrema y todos los ojos están puestos en las autoridades. ¿Llegarán a un acuerdo para regular la crisis?

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