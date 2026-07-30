Los vecinos de Zamora combaten el incendio con el agua de una piscina: "Hicimos una cadena humana porque la manguera no daba abasto"

La oleada de incendios está afectando con especial intensidad a Castilla y León. Las altas temperaturas y el viento han favorecido la propagación de varios fuegos, especialmente en las provincias de Zamora y León.

El incendio declarado el 29 de julio en el entorno de Fermoselle, en Arribes del Duero, obligó a evacuar varias localidades y fue declarado de Nivel 2 por el riesgo para la población y la necesidad de movilizar medios y efectivos.

Los equipos de extinción continúan trabajando para controlar las llamas, mientras muchos vecinos colaboran para evitar que las llamas lleguen a sus casas, lo hacen utilizando agua de las piscinas de su casa para refrescar la zona. Nuestro reportero Miguel Rodríguez, está con Carina, dueña de la piscina que se ha utilizado para apagar el fuego. "Se hizo una cadena humana porque las mangueras no daban abasto" explica, con cubos iban lanzando el agua hacia las llamas con tal de que no se acercara a la casa de la protagonista.

Además, un nuevo foco preocupa a los vecinos. "Está todo quemado y no debería activarse" alega Carina. Sin embargo, el bombero forestal, Román García, asegura que es normal que se reavive el fuego en zonas que estaban sin quemar si cerca de ese perímetro había ardido fuego antes.

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