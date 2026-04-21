"¡Contratadme!": la campaña inédita de Roi Méndez para concursar en Tu cara me suena 14

Roi Méndez volvió por cuarta vez a Tu cara me suena en la segunda gala de la decimotercera edición para acompañar a Sole Giménez en su imitación de Amaia y Alizzz interpretando el tema 'El Encuentro'.

El gallego ya manifestó durante su visita al programa su deseo de regresar ya convertido en concursante oficial, por lo que, durante los parones de la gala, aprovechó para hablar con todo aquel que pillaba por delante para hacer campaña para estar en Tu cara me suena 14.

Tanto Flo como Àngel Llàcer han bromeado con que Roi ya debía de haber estado en la edición pasada por un error que cometió durante la gala, aunque ambos han apoyado su campaña. "Deberías venir por tu familia, que estaría muy contenta"; ha afirmado entre risas el presidente del jurado. ¡Descubre la campaña de Roi completa dándole al play al vídeo de arriba!