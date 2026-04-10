¿A favor o en contra? Los concursantes se mojan sobre qué normas de Tu cara me suena cambiarían

La decimotercera edición de Tu cara me suena arranca con nueve concursantes dispuestos a darlo todo y a sorprendernos cada semana con actuaciones e imitaciones de infarto.

Aprovechando la rueda de prensa en la que se han adelantado algunas novedades de esta edición, hemos querido someter a los concursantes al ya conocido juego ¿a favor o en contra? con las normas de esta edición.

¿Eliminarían los 4 puntos de las votaciones? En esta pregunta hemos encontrado todo tipo de respuestas, al igual que a la hora de estar a favor o en contra de que los propios concursantes repartan puntos en la votaciones. ¡Descubre el juego completo dándole al play al vídeo de arriba!