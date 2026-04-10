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¿A favor o en contra? Los concursantes se mojan sobre qué normas de Tu cara me suena cambiarían

Después de haber experimentado lo que siente un concursante oficial del formato, los participantes de esta edición se han sincerado en un divertido juego.

¿A favor o en contra? Los concursantes se mojan sobre qué normas de Tu cara me suena cambiarían

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La decimotercera edición de Tu cara me suena arranca con nueve concursantes dispuestos a darlo todo y a sorprendernos cada semana con actuaciones e imitaciones de infarto.

Aprovechando la rueda de prensa en la que se han adelantado algunas novedades de esta edición, hemos querido someter a los concursantes al ya conocido juego ¿a favor o en contra? con las normas de esta edición.

¿Eliminarían los 4 puntos de las votaciones? En esta pregunta hemos encontrado todo tipo de respuestas, al igual que a la hora de estar a favor o en contra de que los propios concursantes repartan puntos en la votaciones. ¡Descubre el juego completo dándole al play al vídeo de arriba!

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