Susana Díaz, incrédula ante las acusaciones de 'Julito Martínez' hacia Zapatero: "No es el presidente que yo he conocido"

Hoy, 21 de julio, es el día en el que por fin declarará Julio Martínez, el ya tan conocido socio de José Luis Rodríguez Zapatero. 'Julito' está citado en la Audiencia Nacional como investigado por el caso Plus Ultra, por el cual admitió que intermedió en el rescate de 53 millones de euros concedidos al Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia.

Tras el escrito que ha comenzado con ese "tirón de manta" que podría delatar al expresidente de España como responsable de este caso, hay quien se muestra incrédulo ante dichas acusaciones.

Es el caso de Susana Díaz. La senadora del PSOE y colaboradora de Espejo Público, asegura no poder creerse dichas acusaciones hacia el que ella considera "un presidente que le dio dignidad a millones de españoles".

"Una persona volcada en temas de igualdad"

Díaz defiende que, si Julio Martínez puede gozar de la presunción de inocencia, también debería ser el caso de Zapatero. Acto seguido, se ha mostrado realmente sorprendida porque estas acusaciones pudieran ser ciertas. "A mi estas noticias me impactan, porque no es el presidente que yo he conocido".

La expresidenta de la Junta de Andalucía asegura: "Nunca le he visto el mas mínimo interés por temas crematísticos. Siempre le he visto una persona volcada en temas de igualdad, una persona que le ha dado mucha dignidad a este país".

Por todo esto, Díaz pide al expresidente que de explicaciones. "Creo que el tiempo que pasa y él se pone en una situación mucho mas complicada. Que dé cuantas explicaciones considere oportunas, pero lo tiene que hacer ya", ha concluido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.