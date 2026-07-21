El hijo de Luis Aragonés ve reflejada la figura de su padre en Luis de la Fuente: "En tema de valores y confiar en el equipo"

En estos tiempos de celebración que une a todo un país por haber conseguido la segunda estrella para España, es necesario recordar a un referente del fútbol español que, aunque ya no está con nosotros, nos dio muchas alegrías y llevó a La Roja a lo más alto: Luis Aragonés.

Hemos podido contactar con su hijo Luis quien tras ver un vídeo que repasa la trayectoria y de paso, el lema favorito de su padre "ganar, y ganar, y volver ganar" reconoce tener los pelos de punta. El que un día fue seleccionador llevó a España a la cúspide cuando ganó la Eurocopa de 2008, después de décadas sin trofeos.

Luis considera que desde hace años estamos siendo referencia en el mundo del fútbol, el ser un equipo y depositar toda la confianza sobre él, es algo que se necesita. Por eso, si que encuentra parecidos entre su padre y el actual seleccionador Luis de la Fuente: "En temas de valores, tema confiar en el equipo, tema de hacer una familia".

Aragonés habla de no ensalzar figuras individuales porque en el formato global eso no funciona. Hay que creer en cada uno de los jugadores del equipo. El exseleccionador asentó las bases de un fútbol que hoy día sigue funcionando. Así lo refuerza la abogada y política Begoña Villacís, el como el equipo mantuvo la elegancia y la compostura gracias a esos valores frente a Argentina a pesar de todos los contratiempos que surigieron en el campo.

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas