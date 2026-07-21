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La alcaldesa de Mide de Atienza (Guadalajara) critica la forma de actuar de las autoridades frente a los incendios: "Nos han dejado a todos los agricultores solos"

Desde el ayuntamiento de este municipio de Guadalajara denuncian que no se dejara pasar a los efectivos de Castilla y León en el mismo momento que llegaron, pudiendo extinguir las llamas con mayor rapidez.

El Ayuntamiento de un municipio en Guadalajara critica a las autoridades

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Sofía Avendaño
Publicado:

Esta es la situación actual de los incendios que azotan Castilla-La Mancha y Castilla y León: 35 localidades evacuadas, 14 municipios confinados y un frente norte que preocupa porque, según se conocía la información hasta ahora, podría haber saltado hasta Soria. Sin embargo, la alcaldesa del municipio de Mide de Atienza, en Guadalajara, tiene otra versión de los hechos, tal y como ella los ha vivido en los últimos tiempos.

Celia Pérez de Olmo es la alcaldesa de Mide de Atienza, al frente del Partido Popular. Esta mañana hemos hablado con ella en Espejo Público y ha hecho una serie de declaraciones, críticas con la forma de actuar de las autoridades durante la extinción de los incendios.

La alcaldesa asegura que las llamas no se han reproducido más de lo que podría haber sido "gracias a los efectivos de la Junta de Castilla y León, que se bajaron sin autorización, porque en estos momentos la burocracia no se puede".

"Lo achantaron en 10 minutos"

Además, resalta la figura de los agricultores de las provincias de Soria y Guadalajara. "Éramos los únicos que estábamos ahí, en un pueblo con casi 100 habitantes. Nos dicen que nos tenemos que quedar en casa. Pero no puede ser, tenemos que ayudar", relata. Más adelante, cuenta que por fin llegaron los efectivos. "Lo achantaron en 10 minutos. Eso es lo que hay que hacer, cortar la cabeza de fuego y no meter a los pueblos y encerrar a su gente y que los rodeen para que no puedan salir", ha añadido.

"Los efectivos de Castilla y León estaban en el límite esperando a que los dejaran pasar. Eso no se puede hacer. Nos han dejado a todos los agricultores solos, defendiendo sus vidas, sus casas... Ayer se hubiera frenado el fuego si hubieran entrado cuando llegaron", ha denunciado Martínez.

Por otro lado, la alcaldesa ha desmentido las informaciones que se estaban dando sobre que el incendio habría saltado a la provincia de Soria. Según asegura, fueron los agricultores los que no permitieron que las llamas llegaran hasta allí.

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