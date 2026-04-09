"Yo me atrevo a todo": Manel Fuentes y los concursantes de Tu cara me suena se sinceran en un divertido juego

¡Ya solo quedan poco más de 24 horas para el gran estreno de Tu cara me suena 13! Los concursantes, el jurado, el presentador y todo el equipo está listo para regalarnos, un año más, el mejor show de la televisión.

Antes del estreno de la primera gala y durante la rueda de prensa, hemos querido someter a los concursantes y al propio Manel Fuentes al mítico juego de las preguntas encadenadas, dónde todos se han mojado y nos han sorprendido con sus respuestas.

Paula Koops nos ha desvelado cuál es su cena ideal para ver Tu cara me suena, María Parrado nos ha confesado con que prenda va cómoda por su casa y Manel Fuentes ha desvelado quién es su concursante favorito de todas las ediciones del formato. ¡Descubre todas sus respuestas dándole al play al vídeo de arriba!