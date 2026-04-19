Aníbal Gómez lee el futuro a Àngel Llàcer: "Vas a encontrar un nuevo amor"

Aníbal Gómez se ha metido por completo en el papel de Alaska en la segunda gala de Tu cara me suena. El cómico ha recuperado la esencia de la época de 'La bola de cristal' y ha asumido el papel de adivina por una noche.

"Antes de acabe la temporada de Tu cara me suena, alguien del jurado va a encontrar un nuevo amor", ha dicho Aníbal en mitad de la noche mirando directamente a Àngel Llàcer. ¡En su bola veía a un hombre muy interesado en él!

"La persona que va a acabar abrazada a ti, ahora misma te está viendo", ha continuado prediciendo Aníbal. La seriedad de sus palabras ha puesto nervioso a Àngel Llàcer, que quería escuchar todo lo que la bola decía sobre su futuro. ¡Revive este momentazo de la gala en el vídeo de arriba!