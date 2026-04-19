Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Gala 2

Aníbal Gómez lee el futuro a Àngel Llàcer: "Vas a encontrar un nuevo amor"

El cómico se ha metido de lleno en el papel de Alaska con su bola de cristal y ha predicho el futuro de los miembros del jurado.

El cómico se ha metido de lleno en el papel de Alaska con su bola de cristal y ha predicho el futuro de los miembros del jurado.

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Aníbal Gómez se ha metido por completo en el papel de Alaska en la segunda gala de Tu cara me suena. El cómico ha recuperado la esencia de la época de 'La bola de cristal' y ha asumido el papel de adivina por una noche.

"Antes de acabe la temporada de Tu cara me suena, alguien del jurado va a encontrar un nuevo amor", ha dicho Aníbal en mitad de la noche mirando directamente a Àngel Llàcer. ¡En su bola veía a un hombre muy interesado en él!

"La persona que va a acabar abrazada a ti, ahora misma te está viendo", ha continuado prediciendo Aníbal. La seriedad de sus palabras ha puesto nervioso a Àngel Llàcer, que quería escuchar todo lo que la bola decía sobre su futuro. ¡Revive este momentazo de la gala en el vídeo de arriba!

¡Sueño cumplido! Paula Koops interpreta con Jeanette en directo '¿Por qué te vas?'

¡Sueño cumplido! Paula Koops interpreta con Jeanette en directo '¿Por qué te vas?'

Antena 3» Programas» Tu cara me suena

Publicidad

Programas

El cómico se ha metido de lleno en el papel de Alaska con su bola de cristal y ha predicho el futuro de los miembros del jurado.

Aníbal Gómez lee el futuro a Àngel Llàcer: "Vas a encontrar un nuevo amor"

La inusual petición de María Parrado al jurado para beneficiar a Aníbal Gómez

La inusual petición de María Parrado al jurado para beneficiar a Aníbal Gómez

Nutriman

¿Fruta congelada o fresca? El truco para ahorrar sin perder calidad en tu cesta de la compra

Arturo Valls alucina al ver a Martina Navratilova: "El mejor desenmascaramiento de la historia de Mask Singer"
Revive el momento

Arturo Valls alucina al ver a Martina Navratilova: "El mejor desenmascaramiento de la historia de Mask Singer"

"Esta es tu herencia": Pepe Navarro y Flo se reencuentran en el plató de Tu cara me suena
Mejores momentos | Gala 2

"Esta es tu herencia": Pepe Navarro y Flo se reencuentran en el plató de Tu cara me suena

"No sabéis disfrutar de ese momento de placer": Juan del Val se defiende de las críticas de Nuria Roca y Tamara Falcó
Tertulia de actualidad

"No sabéis disfrutar de ese momento de placer": Juan del Val se defiende de las críticas de Nuria Roca y Tamara Falcó

El colaborador del programa ha explicado durante la tertulia de actualidad por qué se toma tanto tiempo en el cuarto de baño.

“No podemos decir otra cosa que no sea gracias”: Jorgé Fernández y Laura Moure agradecen la fidelidad de la audiencia
Mejores momentos | 20 Aniversario

“No podemos decir otra cosa que no sea gracias”: Jorge Fernández y Laura Moure agradecen la fidelidad de la audiencia en el 20 aniversario

Tras veinte años de pasión, emociones y sueños cumplidos, la audiencia de La ruleta de la suerte sigue rompiendo récords.

De las bromas de Roi a las predicciones de Aníbal: descubre todo lo que no se vio de la segunda gala de Tu cara me suena

De las bromas de Roi a las predicciones de Aníbal: descubre todo lo que no se vio de la segunda gala de Tu cara me suena

"¿Cómo han podido pensar en mí para esto?": Salva Reina se sincera sobre su paso por Mask Singer como Caracol

"¿Cómo han podido pensar en mí para esto?": Salva Reina se sincera sobre su paso por Mask Singer como Caracol

Adrián Rodríguez

Adrián Rodríguez, de salir del centro de desintoxicación a acabar condenado: ¿qué le ha pasado al actor de Física o Química?

Publicidad