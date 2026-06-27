La estrepitosa caída de Lolita ‘provocada’ por Aníbal Gómez: “¡Que se la carga!”

Aníbal Gómez ha imitado a Chimo Bayo en la undécima gala de Tu cara me suena y ha montado una fiesta de un momento a otro con ‘La tía Enriqueta’. ¡Sin duda, hemos visto la esencia del DJ sobre el escenario!

Después de las valoraciones del jurado, Aníbal Gómez ha querido sorprenderlos con un carro en el que ha querido darle una vuelta a Lolita por plató. Sin embargo, a los pocos minutos de subirse en él… ¡la cantante ha acabado por los suelos!

“¡Te va a poner un cuatro!”, ha gritado Manel Fuentes sobresaltado al ver a Lolita por el suelo. La cantante se ha tocado el hombro al notar cierta molestia y no ha dudado en pedirle a J Kbello ayuda para que le diese un masaje. ¡Revive este icónico momento de la gala en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas