Jesulín de Ubrique lo da todo en el escenario de Tu cara me suena al ritmo de ‘Torero’ de Chayanne

Todavía no hemos superado la divertida actuación que Jesulín de Ubrique protagonizó la semana pasada convertido en La granja de Zenón. El gaditano lo dio todo cantando ‘Señora vaca’ y consiguió que el público la bailase y tararease con él.

El pulsador ha querido que esta semana Jesulín de Ubrique imite a un artista que se asemeje más a él. De hecho, le ha dado la opción de que interprete una canción que le viene como anillo al dedo: ‘Torero’ de Chayanne.

Jesulín de Ubrique ha aparecido en plató con una energía arrolladora y lo ha dado todo al ritmo de una canción que todo el plató ha tarareado y cantado en plató. ¡El torero no ha parado quieto en toda la actuación!

El concursante ha conseguido transmitir esa energía tan característica de Chayanne y ha vuelto a demostrar que ha venido a Tu cara me suena a enfrentarse a todo tipo de retos. ¡Revive su imitación completa en el vídeo de arriba!

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