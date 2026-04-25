La emoción de Sole Giménez roba el protagonismo en una gala llena de pompones y guiños al pasado

La tercera gala de la decimotercera edición de Tu cara me suena ha sido mágica. Por un momento, hemos regresado a la primera gala de la historia del formato en la que Àngel Llàcer interpretaba la canción que ha dado a Sole Giménez la victoria.

Su interpretación de ‘Non, je ne regrette rien’ imitando a Édith Piaf ha llevado a Sole Giménez a conseguir la máxima puntuación posible del jurado y del público. ¡Su actuación ha provocado lágrimas!

Aníbal Gómez fue el encargado de abrir la gala por todo lo alto imitando a Varry Brava. Con el tema ‘Raffaella’, el cómico puso al público en pie y demostró que no ha venido a Tu cara me suena solo a hacer reír. ¡También se le da bien imitar!

La que asumió un reto mayúsculo en esta gala fue Cristina Castaño, que inauguró en ‘Dos en uno’ de esta edición metiéndose en la piel de Víctor Manuel y Ana Belén. Con ‘La puerta de Alcalá’, la actriz cosechó muy buenas notas al final de la gala.

Leonor Lavado volvió a poner el plató patas arriba imitando a María Figueroa con su pompón. La cómica tuvo que actuar de rodillas toda la canción y nos recordó, en algunos momentos, al David el Gnomo de Yolanda Ramos.

Martín Savi brilló interpretando en directo con el piano el ‘Si no estás’ de Íñigo Quintero después de recibir su ‘Training VIP’ durante la semana y Paula Koops nos hizo volar con ‘Just my imagination’ de The Cranberries.

Después de ganar la semana pasada, J Kbello regresó con fuerza y mucho movimiento a plató para recrear ‘Loco Vox’ de Locomía, mientras que Jesulín de Ubrique nos hizo viajar al pasado con ‘Un velero llamado libertad’ de José Luis Perales.

La que regresó para regalarnos un numerazo junto a María Parrado fue Conchita. Las dos lo dieron todo con ‘Qué más pues? De J Balvin y María Becerra y derrocharon complicidad sobre el escenario.

Esta gala llena de locura, pompones y reencuentros no podía haber acaba de mejor manera posible: con Sole Giménez repitiendo su actuación junto a sus compañeros. ¡Nos vemos la semana que viene!