¡Piel de gallina! Malú se emociona con la mágica sorpresa que le ha dedicado El Hormiguero

La presencia de Malú en El Hormiguero ha llenado la noche de emoción y autenticidad. La cantante ha compartido reflexiones sobre su carrera y su vida en una charla tan íntima como inspiradora.

Para poner el broche de oro a su visita, Pablo Motos ha dado la bienvenida a Marron que llegaba dispuesto a sorprender a la invitada con una experiencia a lo grande de lo más emocionante.

El equipo le ha preparado una representación teatral tan emotiva como impresionante que ha provocado que la invitada no pudiese contener las lágrimas. ¡Dale a play y no te pierdas este momentazo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas