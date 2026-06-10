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¡Piel de gallina! Malú se emociona con la mágica sorpresa que le ha dedicado El Hormiguero

El equipo le ha preparado una emotiva representación teatral de su última canción.

¡Piel de gallina! Malú se emociona con la mágica sorpresa que le ha dedicado El Hormiguero

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La presencia de Malú en El Hormiguero ha llenado la noche de emoción y autenticidad. La cantante ha compartido reflexiones sobre su carrera y su vida en una charla tan íntima como inspiradora.

Para poner el broche de oro a su visita, Pablo Motos ha dado la bienvenida a Marron que llegaba dispuesto a sorprender a la invitada con una experiencia a lo grande de lo más emocionante.

El equipo le ha preparado una representación teatral tan emotiva como impresionante que ha provocado que la invitada no pudiese contener las lágrimas. ¡Dale a play y no te pierdas este momentazo!

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