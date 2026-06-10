Inolvidable
¡Piel de gallina! Malú se emociona con la mágica sorpresa que le ha dedicado El Hormiguero
El equipo le ha preparado una emotiva representación teatral de su última canción.
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La presencia de Malú en El Hormiguero ha llenado la noche de emoción y autenticidad. La cantante ha compartido reflexiones sobre su carrera y su vida en una charla tan íntima como inspiradora.
Para poner el broche de oro a su visita, Pablo Motos ha dado la bienvenida a Marron que llegaba dispuesto a sorprender a la invitada con una experiencia a lo grande de lo más emocionante.
El equipo le ha preparado una representación teatral tan emotiva como impresionante que ha provocado que la invitada no pudiese contener las lágrimas. ¡Dale a play y no te pierdas este momentazo!
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