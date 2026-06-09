De concursantes a espías profesionales: así se están preparando Leonor y Aníbal sus imitaciones a sus compañeros

Leonor Lavado y Aníbal Gómez se enfrentan esta semana a uno de los retos más complicados y curiosos de la edición. Los dos cómicos imitarán en la próxima gala a Paula Koops y Jesulín de Ubrique, respectivamente.

Ambos están aprovechando muy bien la semana para analizar, seguir y espiar a sus dos compañeros y además, ellos también les han dado consejos para que puedan parecerse lo máximo posible.

Leonor tiene claro que una de las características claves de Paula son sus 's' y Aníbal sabe que, a pesar de que Jesulín es andaluz, en el videoclip de 'Toda' no tiene mucho acento. ¡Descubre cómo está siendo la preparación en el vídeo de arriba!

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