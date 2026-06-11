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Mejores momentos | 10 de junio

Game over en ¡Salta!: Super Mario acaba con Sergio en la última ronda y le deja sin premio

El controller se ha quedado rozando el final del puente, pero ha fallado y la ronda ha terminado sin ganador porque todos los concursantes han quedado eliminados.

Game over en ¡Salta!: Super Mario acaba con Sergio en la última ronda y le deja sin premio

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Alberto Mendo
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Uno tras otro, todos los concursantes de esta ronda de ¡Salta! han terminado cayendo al vacío. Ni Sergio, el controller, ha conseguido llegar hasta el final. Se ha quedado a un paso, en el noveno nivel y la culpa la tiene Super Mario. Precisamente, como si tratara de in videojuego, esta partida ha terminado con game over antes de llegar al momento del premio.

A Sergio no le ha quedado más remedio que tomar las riendas en el octavo nivel. Tras la caída de Juan por fallar la Sinfonía de Beethoven que Miguel Ríos llevó al rock, se ha quedado solo en el plató acompañando a Manel Fuentes. El controller ha conseguido llegar a la novena fila de trampillas, donde se ha enfrentado a un gran dilema.

Entre las cuatro opciones, la única que Sergio parecía tener clara es que “Super Mario golpea los bloques con la cabeza cuando salta”. Al presentador le ha comentado: “Me quiere sonar que sí”. Además, ha reconocido que ha jugado “bastante” a este videojuego y que recordaba ese gesto. Por eso, se ha llevado una sorpresa al ver cómo se abría esa trampilla y quedaba eliminado. ¡Descubre en el vídeo cómo ha ocurrido!

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