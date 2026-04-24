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Gala 3 | Actuación

¡El fan número 1 de 'Raffaella'! Aníbal Gómez vibra transformado en Varry Brava

El cómico ha sido el encargado de abrir la gala por todo lo alto con una actuación que ha puesto al público en pie.

¡El fan número 1 de 'Raffaella'! Aníbal Gómez vibra transformado en Varry Brava

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Patri Bea
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Aníbal Gómez se metió de lleno en el papel en la pasada gala de Tu cara me suena. No sólo protagonizó una buena imitación de Alaska en la época de ‘La bola de cristal’, si no que se mantuvo en el papel de bruja que lee el futuro durante toda la noche.

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¡De vuelta a ‘La bola de cristal’! Aníbal Gómez viaja a los 80 como Alaska

En esta ocasión, el pulsador ha querido que Aníbal se meta en la piel de un grupo español de indie pop que ha despuntado mucho en los últimos años, aunque se creó ya en el año 2009: Varry Brava.

Aníbal Gómez ha sido el encargado de abrir esta tercera gala de la edición por todo lo alto al ritmo de ‘Raffaella’, el tema con el que el grupo intentó representar a España en Eurovisión el año que fue Chanel.

Aníbal nos ha hecho bailar y vibrar al ritmo de un tema que homenajea a la gran Raffaella Carrà y que ha sorprendido muy para bien al jurado. ¡Revive su imitación completa dándole al play al vídeo de arriba!

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