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Malú presenta su nuevo tema en El Hormiguero con una emocionante actuación en directo

La artista ha puesto los vellos de punta a todos los presentes con su impresionante voz.

Malú presenta su nuevo tema en El Hormiguero con una emocionante actuación en directo

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Malú ha pisado el plató de El Hormiguero demostrando su carácter y su cercanía con el público. Su entrevista ha dejado una conversación emotiva, llena de experiencias personales y profesionales.

Tras la entrevista, Pablo Motos le ha invitado a la cantante a coger el micrófono para presentar, en directo, su última canción. Ella no ha dudado y ha impresionado a todos con su espectacular talento vocal.

Malú ha vuelto a demostrar porqué es una de las artistas más escuchadas y queridas de España con una actuación tan dulce como especial. ¡Inolvidable!

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