Mágica
Así ha sido la entrevista completa a Malú en El Hormiguero
La artista ha presentado sus nuevos proyectos en una noche plagada de emociones fuertes.
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La visita de Malú a El Hormiguero ha estado marcada por la sinceridad y la pasión por la música. Entre confidencias y recuerdos, la artista ha repasado algunos de los momentos más importantes de su trayectoria.
Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre uno de los momentos en los que más vergüenza ha pasado sobre un escenario. La cantante ha desvelado que, por "jugar" tanto con el diafragma, tuvo un pequeño 'accidente' hablando por el micrófono.
Tras esto, Pablo Motos se ha interesado en conocer cómo le cambió la vida a Malú ir a terapia. La invitada se ha abierto por completo contando lo mal que estuvo pasándolo durante años por no sentirse suficiente y cómo ponerse en manos de un profesional la cambió el rumbo.
Además, también ha habido tiempo de hablar sobre una de las nuevas aficiones de la cantante: hablar con la inteligencia artificial. "Me pide que le pague más", ha dicho entre risas la artista.
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