Sole Giménez gana la tercera gala de Tu cara me suena gracias a su imitación de Édith Piaf
Público y jurado han vuelto a ponerse de acuerdo y han otorgado la máxima puntuación a la imitación de Sole Giménez.
En una gala llena de grandes actuaciones y muchos pompones, Sole Giménez se ha robado el protagonismo gracias a su mágica imitación de Édith Piaf interpretando el tema 'Non, je ne regrette rien’.
Público y jurado han vuelto a ponerse de acuerdo y les han otorgado la máxima puntuación a Sole Giménez, que ha ganado la gala con 24 puntos, a cinco de distancia de J Kbello y Paula Koops.
Sole Giménez se ha mostrado muy emocionada al poder entregar los 3.000 euros de premio a la asociación ‘You change lives’, que ayudan a mujeres y niñas con trastornos mentales. ¡Revive este emotivo momento dándole al play al vídeo de arriba!
