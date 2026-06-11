El Lobezno español es… ¡un policía nacional!: el parecido de un concursante de ¡Salta! con Hugh Jackman

Entre el quinteto de concursantes de esta ronda de ¡Salta! se ha colado un superhéroe: Lobezno ha dado la sorpresa y participa para intentar conseguir el premio de 50.000 euros. Lo que Manel Fuentes ha descubierto es que se llama David, que procede de Sevilla y, además, que es policía nacional.

El parecido entre el concursante y el personaje interpretado por Hugh Jackman le ha resultado evidente al presentador y a mucha gente, que le denomina “el Lobezno español”. Es evidente que el look recuerda al actor, tanto por la barba como su por estado físico. De hecho, David tiene el gimnasio entre sus aficiones preferidas: “Es mi santuario y el lugar donde me relajo, aunque parezca mentira”.

El concursante ha afirmado que le hacen la comparación con el superhéroe de Marvel de forma frecuente y que lo asume “sin problema”. También ha asegurado que no se deja ese estilo de barba para favorecer el parecido: “Llevo años así”. ¡Dale al play y opina!

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