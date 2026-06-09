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¡Noche de grandes emociones! : El abrazo de Merche a María Parrado en Tu cara me suena

La novena gala de Tu cara me suena promete una noche llena de actuaciones para el recuerdo y las emociones a flor de piel. No te lo pierdas, el viernes a las 22:00 horas en Antena 3

El abrazo de Merche a María Parrado en Tu cara me suena

¡Noche de grandes emociones! : El abrazo de Merche a María Parrado en Tu cara me suena

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Carmen Pardo
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Los concursantes se están dejando la voz en el concurso presentado por Manel Fuentes cada viernes. La novena gala de Tu cara me suena nos va a traer dos grandes imitaciones entre compañeros, Anibal Gómez se pondrá en la piel de Jesulín de Ubrique y Leonor Lavado se convertirá en Paula Koops.

Por su parte, Cristina Castaño tendrá que traer a un amigo para recrear el dueto de Luciano Pavarotti con Eurythmics y María Parrado va a cumplir su deseo de tener un espectáculo gigante al estilo de la superbowl con Merche.

No te pierdas la novena gala de Tu cara me suena el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.

Tu cara me suena sigue arrasando: este viernes, una gala que jamás podrás olvidar

Tu cara me suena sigue arrasando: este viernes, una gala... ¡que jamás podrás olvidar!

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