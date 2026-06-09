¡Noche de grandes emociones! : El abrazo de Merche a María Parrado en Tu cara me suena

Los concursantes se están dejando la voz en el concurso presentado por Manel Fuentes cada viernes. La novena gala de Tu cara me suena nos va a traer dos grandes imitaciones entre compañeros, Anibal Gómez se pondrá en la piel de Jesulín de Ubrique y Leonor Lavado se convertirá en Paula Koops.

Por su parte, Cristina Castaño tendrá que traer a un amigo para recrear el dueto de Luciano Pavarotti con Eurythmics y María Parrado va a cumplir su deseo de tener un espectáculo gigante al estilo de la superbowl con Merche.

No te pierdas la novena gala de Tu cara me suena el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.