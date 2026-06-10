Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

EN EL HORMIGUERO

Tacos de morcilla y plátano: La loca receta con la que David de Jorge conquista a Malú

El chef David de Jorge ha vuelto a El Hormiguero y lo ha hecho con un menú de lujo: tacos de morcilla-plátano.

El Hormiguero

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

David de Jorge ha vuelto a encender los fogones de El Hormiguero para revolucionar la cocina con un taco de morcilla-plátano. Ahora bien, antes de ponerse manos a la obra, ha tenido que advertir a Malú sobre Pablo Motos y sus posibles reacciones ante su nuevo invento culinario. Y es que el picante no parece ser el mejor amigo del presentador.

Todo ha empezado con un plátano en la freidora de aire a 180º durante 8 minutos. Mientras se preparaba la fruta, han introducido tortitas en la sartén para calentarlas, han cortado la morcilla de Burgos (no sin antes hacer un homenaje a tan adorado embutido), las han puesto al fuego y han preparado una ensalada de manzana. Aunque este último paso no ha sido el más sencillo de todos, en especial para Pablo Motos, que sufría rallando la fruta.

Una vez lista la ensalada, con menta y limón añadido, han recuperado los plátanos de la freidora para, finalmente, montar los tacos con el resto de los elementos de la mesa. Una delicia que el presentador no terminaba de entender; pero que Malú ha disfrutado desde el primer mordisco. Eso sí, la cantante ha querido tender una trampa a Pablo, dándole a probar su bocado más picante.

Finalmente, todos han celebrado el éxito de la receta al grito de "¡viva la morcilla de Burgos!". Un éxito más para David de Jorge, que ha demostrado que no hay ingredientes que no se puedan combinar.

¡Dale play al vídeo de arriba y apunta esta deliciosa receta!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

El Lobezno español es… ¡un policía nacional!: el parecido de un concursante de ¡Salta! con Hugh Jackman

El Lobezno español es… ¡un policía nacional!: el parecido de un concursante de ¡Salta! con Hugh Jackman

Game over en ¡Salta!: Super Mario acaba con Sergio en la última ronda y le deja sin premio

Game over en ¡Salta!: Super Mario acaba con Sergio en la última ronda y le deja sin premio

Juan, gafado por el controller en ¡Salta!: Sergio le arruina su apuesta por Miguel Ríos

Juan, gafado por el controller en ¡Salta!: Sergio le arruina su apuesta por Miguel Ríos

La caída más inesperada de ¡Salta!: una camarera experta pierde por un fallo con el vino Rioja
Mejores momentos | 10 de junio

La caída más inesperada de ¡Salta!: una camarera experta pierde por un fallo con el vino Rioja

Así ha sido la entrevista completa a Malú en El Hormiguero
Mágica

Así ha sido la entrevista completa a Malú en El Hormiguero

¡Piel de gallina! Malú se emociona con la mágica sorpresa que le ha dedicado El Hormiguero
Inolvidable

¡Piel de gallina! Malú se emociona con la mágica sorpresa que le ha dedicado El Hormiguero

El equipo le ha preparado una emotiva representación teatral de su última canción.

El Hormiguero
EN EL HORMIGUERO

Tacos de morcilla y plátano: La loca receta con la que David de Jorge conquista a Malú

El chef David de Jorge ha vuelto a El Hormiguero y lo ha hecho con un menú de lujo: tacos de morcilla-plátano.

Malú presenta su nuevo tema en El Hormiguero con una emocionante actuación en directo

Malú presenta su nuevo tema en El Hormiguero con una emocionante actuación en directo

Malú en El Hormiguero

Malú se sincera sobre lo mucho que utiliza la Inteligencia Artificial: "Me pide que le pague más"

La reflexión más personal de Malú sobre la terapia: “Me ha cambiado la vida”

La reflexión más personal de Malú sobre la terapia: “Me ha cambiado la vida”

Publicidad