Tacos de morcilla y plátano: La loca receta con la que David de Jorge conquista a Malú

David de Jorge ha vuelto a encender los fogones de El Hormiguero para revolucionar la cocina con un taco de morcilla-plátano. Ahora bien, antes de ponerse manos a la obra, ha tenido que advertir a Malú sobre Pablo Motos y sus posibles reacciones ante su nuevo invento culinario. Y es que el picante no parece ser el mejor amigo del presentador.

Todo ha empezado con un plátano en la freidora de aire a 180º durante 8 minutos. Mientras se preparaba la fruta, han introducido tortitas en la sartén para calentarlas, han cortado la morcilla de Burgos (no sin antes hacer un homenaje a tan adorado embutido), las han puesto al fuego y han preparado una ensalada de manzana. Aunque este último paso no ha sido el más sencillo de todos, en especial para Pablo Motos, que sufría rallando la fruta.

Una vez lista la ensalada, con menta y limón añadido, han recuperado los plátanos de la freidora para, finalmente, montar los tacos con el resto de los elementos de la mesa. Una delicia que el presentador no terminaba de entender; pero que Malú ha disfrutado desde el primer mordisco. Eso sí, la cantante ha querido tender una trampa a Pablo, dándole a probar su bocado más picante.

Finalmente, todos han celebrado el éxito de la receta al grito de "¡viva la morcilla de Burgos!". Un éxito más para David de Jorge, que ha demostrado que no hay ingredientes que no se puedan combinar.

¡Dale play al vídeo de arriba y apunta esta deliciosa receta!

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