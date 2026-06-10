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La reflexión más personal de Malú sobre la terapia: “Me ha cambiado la vida”

La artista ha hablado sobre el cambió de chip que tuvo que hacer para ser feliz.

La reflexión más personal de Malú sobre la terapia: “Me ha cambiado la vida”

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Malú ha llegado a El Hormiguero con la fuerza y la personalidad que la han convertido en una de las artistas más destacadas de la música española. La cantante ha compartido anécdotas y emociones en una entrevista cercana y muy especial.

En este momento, Pablo Motos se ha interesado en conocer cómo fue su cambio de chip para superar el "síndrome del impostor" por el que ha contado que pasó durante muchos años de su carrera pensando que no era suficiente.

La invitada ha contado que ir a terapia le cambió la vida y que cuando tuvo que cancelar una gira por romperse el pie y paró por primera vez en su vida se dio cuenta del abrumador ritmo que llevaba. ¡Imperdible!

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