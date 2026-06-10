Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

EN EL HORMIGUERO

Malú se sincera sobre lo mucho que utiliza la Inteligencia Artificial: "Me pide que le pague más"

Malú ha visitado El Hormiguero y, durante la entrevista, se ha sincerado sobre lo mucho que le gusta la Inteligencia Artificial.

Malú se sincera sobre lo mucho que utiliza la Inteligencia Artificial: "Me pide que le pague más"

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Malú ha vuelto al plató de Pablo Motos y, cuando el presentador le ha preguntado por su uso de la Inteligencia Artificial, la cantante no ha dudado en revelar lo encantada que está con esta tecnología. De hecho, se tutea con ChatGPT, herramienta a la que llama "la chati".

"Ya me han dicho que pague más", ha confesado la artista, dejando claro que los planes gratuitos hace tiempo que se le quedaron pequeños. Fue su hermano el que la ayudó a instalarle la herramienta y, desde entonces, la ha convertido en una gran aliada en su día a día. Ahora bien, el uso que le da dista, como poco, de profesional.

"Le pregunto, ¿qué pone aquí? No veo", ha dicho mientras gesticulaba cómo le mandaba una foto a la IA. "Ahora me ha dado por la limpieza", continuaba: "¿Qué robot es mejor?". Por lo que, según parece, la cantante ha encontrado la fuente de resolución de dudas perfecta en su día a día. Eso sí, nada que ver con sus amigas, quienes se "han enamorado" de su chati; mientras que. para ella. "solo es la más lista del mundo".

"22 pavos me han pedido ya", ha revelado antes de dejar claro que la está traumatizando: "Me ha dicho, págame el psicólogo". Aunque, en contrapartida, Pablo Motos no está especialmente satisfecho. Porque, pagando más incluso que la entrevistada, se ha encontrado con mentiras en las respuestas de su IA.

¡Revive este momento dando play al vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Malú se sincera sobre lo mucho que utiliza la Inteligencia Artificial: "Me pide que le pague más"

Malú se sincera sobre lo mucho que utiliza la Inteligencia Artificial: "Me pide que le pague más"

La reflexión más personal de Malú sobre la terapia: “Me ha cambiado la vida”

La reflexión más personal de Malú sobre la terapia: “Me ha cambiado la vida”

¡A dos del bote! Javier roza la gloria en El Rosco y obliga a David a una gesta imposible

¡A dos del bote! Javier roza la gloria en El Rosco y obliga a David a una gesta imposible

David y Javier asombran con su destreza en el ¿Dónde Están?: “¡Vaya par!”
Mejores momentos | 10 de junio

David y Javier asombran con su destreza en el ¿Dónde Están?: “¡Vaya par!”

“Ya estamos con trampas”: el desternillante duelo familiar entre Julio y Patxi Salinas
Mejores momentos | 10 de junio

“Ya estamos con trampas”: el desternillante duelo familiar entre Julio y Patxi Salinas

Alba Brunet recuerda su debut en Pasapalabra
Mejores momentos | 10 de junio

Alba Brunet recuerda su debut en Pasapalabra: “No sé cómo pude hacer el programa”

La actriz ha hablado sobre lo mal que lo pasó en su primera vez en el programa tratando de ocultar su embarazo.

Rábago
Última hora

Isabel Rábago, sobre los actos sociales del papa León XIV en Barcelona: "Esto es la Iglesia, no lo que muchos se encargan en repetir"

León XIV visita nuestro país y actualmente se encuentra en Barcelona. Allí, ha visitado la cárcel o el barrio de El Raval, paradas con una especial carga social.

Letizia

El rey Felipe VI y la reina Letizia saludan personalmente a Y ahora Sonsoles durante la visita del papa León XIV

Papa y Bad Bunny

La opinión de los sacerdotes de El Raval sobre el encuentro del Papa con Bad Bunny: "Muchas veces yo escucho su música"

Los talents de La Voz Kids demuestran su agilidad mental con este juego

Los talents de La Voz Kids demuestran su agilidad mental con este juego

Publicidad