Malú se sincera sobre lo mucho que utiliza la Inteligencia Artificial: "Me pide que le pague más"

Malú ha vuelto al plató de Pablo Motos y, cuando el presentador le ha preguntado por su uso de la Inteligencia Artificial, la cantante no ha dudado en revelar lo encantada que está con esta tecnología. De hecho, se tutea con ChatGPT, herramienta a la que llama "la chati".

"Ya me han dicho que pague más", ha confesado la artista, dejando claro que los planes gratuitos hace tiempo que se le quedaron pequeños. Fue su hermano el que la ayudó a instalarle la herramienta y, desde entonces, la ha convertido en una gran aliada en su día a día. Ahora bien, el uso que le da dista, como poco, de profesional.

"Le pregunto, ¿qué pone aquí? No veo", ha dicho mientras gesticulaba cómo le mandaba una foto a la IA. "Ahora me ha dado por la limpieza", continuaba: "¿Qué robot es mejor?". Por lo que, según parece, la cantante ha encontrado la fuente de resolución de dudas perfecta en su día a día. Eso sí, nada que ver con sus amigas, quienes se "han enamorado" de su chati; mientras que. para ella. "solo es la más lista del mundo".

"22 pavos me han pedido ya", ha revelado antes de dejar claro que la está traumatizando: "Me ha dicho, págame el psicólogo". Aunque, en contrapartida, Pablo Motos no está especialmente satisfecho. Porque, pagando más incluso que la entrevistada, se ha encontrado con mentiras en las respuestas de su IA.

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