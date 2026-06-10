Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 10 de junio

La caída más inesperada de ¡Salta!: una camarera experta pierde por un fallo con el vino Rioja

A Mariví le han entrado las dudas pese a llevar toda su vida trabajando en el mundo de la restauración, desde que abrió su bar en 1989 con sólo 19 años.

La caída más inesperada de ¡Salta!: una camarera experta pierde por un fallo con el vino Rioja

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Mariví ha experimentado el colmo de una camarera con 37 años de experiencia: perder por un fallo con el vino. La concursante ha caído al vacío en el cuarto nivel por una mala elección con un Rioja. Se lo temía nada más ver la afirmación que estaba entre las opciones, pero es la que ha elegido y eso ha terminado con su experiencia en el programa.

Sergio, el controller de esta ronda, decidió apostar la Mariví después de que la tercera ronda dejara ya eliminado al primero de los concursantes. La guipuzcoana logró superar ese nivel, pero no ha podido avanzar más en el puente. Pese a su larga experiencia como camarera, le han entrado todas las dudas al pensar que “si bebes un Rioja, estás degustando un vino tinto”.

“Abrí el bar con 19 años, en el 89”, le ha contado Mariví a Manel Fuentes. Por lo tanto, ha servido infinidad de copas de vino. Aunque en algún momento ha llegado a preguntarse si un Rioja también puede ser blanco, ha decidido activar las trampillas para saltar sobre esa opción. “¡Qué viva la ganga!”, ha exclamado antes de desaparecer del plató. ¡Revive este momentazo en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Concursantes de ¡Salta!

Rostros sonrientes y dispuestos a superar un puente de 40 metros: esta noche, nuevo programa de ¡Salta! en Antena 3

Antena 3» Programas» Salta

Publicidad

Programas

Juan, gafado por el controller en ¡Salta!: Sergio le arruina su apuesta por Miguel Ríos

Juan, gafado por el controller en ¡Salta!: Sergio le arruina su apuesta por Miguel Ríos

La caída más inesperada de ¡Salta!: una camarera experta pierde por un fallo con el vino Rioja

La caída más inesperada de ¡Salta!: una camarera experta pierde por un fallo con el vino Rioja

Así ha sido la entrevista completa a Malú en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Malú en El Hormiguero

¡Piel de gallina! Malú se emociona con la mágica sorpresa que le ha dedicado El Hormiguero
Inolvidable

¡Piel de gallina! Malú se emociona con la mágica sorpresa que le ha dedicado El Hormiguero

El Hormiguero
EN EL HORMIGUERO

Tacos de morcilla y plátano: La loca receta con la que David de Jorge conquista a Malú

Malú presenta su nuevo tema en El Hormiguero con una emocionante actuación en directo
Impresionante

Malú presenta su nuevo tema en El Hormiguero con una emocionante actuación en directo

La artista ha puesto los vellos de punta a todos los presentes con su impresionante voz.

Malú en El Hormiguero
EN EL HORMIGUERO

Malú se sincera sobre lo mucho que utiliza la Inteligencia Artificial: "Me pide que le pague más"

Malú ha visitado El Hormiguero y, durante la entrevista, se ha sincerado sobre lo mucho que le gusta la Inteligencia Artificial.

La reflexión más personal de Malú sobre la terapia: “Me ha cambiado la vida”

La reflexión más personal de Malú sobre la terapia: “Me ha cambiado la vida”

¡A dos del bote! Javier roza la gloria en El Rosco y obliga a David a una gesta imposible

¡A dos del bote! Javier roza la gloria en El Rosco y obliga a David a una gesta imposible

David y Javier asombran con su destreza en el ¿Dónde Están?: “¡Vaya par!”

David y Javier asombran con su destreza en el ¿Dónde Están?: “¡Vaya par!”

Publicidad