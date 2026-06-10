La caída más inesperada de ¡Salta!: una camarera experta pierde por un fallo con el vino Rioja

Mariví ha experimentado el colmo de una camarera con 37 años de experiencia: perder por un fallo con el vino. La concursante ha caído al vacío en el cuarto nivel por una mala elección con un Rioja. Se lo temía nada más ver la afirmación que estaba entre las opciones, pero es la que ha elegido y eso ha terminado con su experiencia en el programa.

Sergio, el controller de esta ronda, decidió apostar la Mariví después de que la tercera ronda dejara ya eliminado al primero de los concursantes. La guipuzcoana logró superar ese nivel, pero no ha podido avanzar más en el puente. Pese a su larga experiencia como camarera, le han entrado todas las dudas al pensar que “si bebes un Rioja, estás degustando un vino tinto”.

“Abrí el bar con 19 años, en el 89”, le ha contado Mariví a Manel Fuentes. Por lo tanto, ha servido infinidad de copas de vino. Aunque en algún momento ha llegado a preguntarse si un Rioja también puede ser blanco, ha decidido activar las trampillas para saltar sobre esa opción. “¡Qué viva la ganga!”, ha exclamado antes de desaparecer del plató. ¡Revive este momentazo en el vídeo!

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