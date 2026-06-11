Mejores momentos | 10 de junio
Juan, gafado por el controller en ¡Salta!: Sergio le arruina su apuesta por Miguel Ríos
Al concursante le sonaba que el cantante había llevado al rock una sinfonía de Beethoven, ¿pero era la Quinta?
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El puente de ¡Salta! ha ido devorando concursantes en esta ronda hasta que al controller, Sergio, sólo le quedaba Juan… ¡aún en el quinto nivel! El concursante sevillano es quien más ha conseguido avanzar, pero también ha terminado cayendo al vacío. De hecho, se ha quedado a un par de pasos de luchar por el premio.
Juan ha hecho una mala elección en el octavo nivel. Por descarte, ha apostado por Miguel Ríos: ¿llevó al rock la Quinta Sinfonía de Beethoven? “No pero sí”, le ha dicho a Manel Fuentes sobre su seguridad para activar las trampillas, pero ha confirmado su decisión. Sus dudas se han acrecentado cuando el controller ha comentado que “posiblemente” habría elegido lo mismo.
La anécdota es que Sergio se había ido convirtiendo en gafe para el resto de los concursantes. Coincidía con su apuesta cada vez que terminaba siendo fallida. ¿Iba a ocurrir lo mismo con Juan? Así ha sido porque se han equivocado con la sinfonía. ¡Dale al play!
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