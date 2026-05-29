Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Gala 7 | Actuación

María Parrado llena el escenario de Tu cara me suena de actitud con ‘7 rings’ de Ariana Grande

La ganadora de la gala pasada de Tu cara me suena ha vuelto a demostrar que no hay reto que se le resista imitando a la cantante estadounidense.

María Parrado llena el escenario de Tu cara me suena de actitud con ‘7 rings’ de Ariana Grande

María Parrado llena el escenario de Tu cara me suena de actitud con ‘7 rings’ de Ariana Grande

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

María Parrado consiguió su segunda victoria de la edición la semana pasada en Tu cara me suena. Su interpretación de ‘La Perla’ de Rosalía causó sensación en plató y se llevó todos los doces posibles de la noche.

¡Menudo recital! María Parrado se luce con ‘La Perla’ de Rosalía

Para esta séptima gala, el pulsador ha querido ponerle a María Parrado el reto de cantar en inglés metiéndose en la piel de una artista que ha revolucionado la industria musical en la última década: Ariana Grande.

Con una enorme coleta y llena de actitud, María ha pisado con fuerza el escenario de Tu cara me suena para interpretar ‘7 rings’ de Ariana Grande. ¡La gaditana ha combinado baile y canto en inglés sin despeinarse!

María Parrado ha animado al público a bailar el tema con ella y ha vuelto a demostrar que no hay reto que no pueda superar. ¡Vuelve a disfrutar de su imitación completa dándole al play al vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Sole Giménez interpreta ‘Maria’ de Blondie en Tu cara me suena

Sole Giménez se mete en la piel de Blondie y hace vibrar con ‘Maria’

Antena 3» Programas» Tu cara me suena

Publicidad

Programas

Sigue la séptima gala de Tu cara me suena en directo: Jesulín y Rafa de La Unión forman la mejor dupla

Sigue la séptima gala de Tu cara me suena en directo: Jesulín y Rafa de La Unión forman la mejor dupla

María Parrado llena el escenario de Tu cara me suena de actitud con ‘7 rings’ de Ariana Grande

María Parrado llena el escenario de Tu cara me suena de actitud con ‘7 rings’ de Ariana Grande

Jesulín de Ubrique y Rafa de La Unión llenan el plató de recuerdos con ‘Vuelve el amor’

Jesulín de Ubrique y Rafa de La Unión llenan el plató de recuerdos con ‘Vuelve el amor’

¡Qué elegancia! Sole Giménez revive a Mari Trini con ‘Yo no soy esa’
Gala 7 | Actuación

¡Qué elegancia! Sole Giménez revive a Mari Trini con ‘Yo no soy esa’

¿Quién se resistiría a una llamada suya? Leonor Lavado abre la gala como Spagna con ‘Call me’
Gala 7 | Actuación

¿Quién se resistiría a una llamada suya? Leonor Lavado abre la gala como Spagna con ‘Call me’

Lección de valentía de Javier en El Rosco: da el paso al que David no se atreve… y gana
El Rosco | 29 de mayo

Lección de valentía de Javier en El Rosco: da el paso al que David no se atreve… y gana

David ha pagado cara su cautela con 22 aciertos, ya que se ha callado una respuesta que era correcta, mientras que Javier sí ha arriesgado cuando podría haber firmado el empate.

El insólito momento de Gabino Diego rapeando en Pasapalabra: ¡menudo flow!
Mejores momentos | 29 de mayo

El insólito momento de Gabino Diego rapeando en Pasapalabra: ¡menudo flow!

Cuando nadie parecía saberse la canción, Roberto Leal ha encontrado un aliado inesperado en el actor.

“Cultura y culturismo”: Francisco Cacho revela en Pasapalabra cómo el gimnasio le hace de psicólogo

“Cultura y culturismo”: Francisco Cacho revela en Pasapalabra cómo el gimnasio le hace de psicólogo

“Qué sufrimiento”: Angy Fernández sufre un divertido ataque de hipo en pleno Pasapalabra

“Qué sufrimiento”: Angy Fernández sufre un divertido ataque de hipo en pleno Pasapalabra

Benito Rabal

El hijo de Paco Rabal se pronuncia tras estrellarse el furgón con la estatua homenaje a su padre: "La estatua está bien"

Publicidad