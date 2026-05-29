Gala 7 | Actuación
María Parrado llena el escenario de Tu cara me suena de actitud con ‘7 rings’ de Ariana Grande
La ganadora de la gala pasada de Tu cara me suena ha vuelto a demostrar que no hay reto que se le resista imitando a la cantante estadounidense.
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María Parrado consiguió su segunda victoria de la edición la semana pasada en Tu cara me suena. Su interpretación de ‘La Perla’ de Rosalía causó sensación en plató y se llevó todos los doces posibles de la noche.
Para esta séptima gala, el pulsador ha querido ponerle a María Parrado el reto de cantar en inglés metiéndose en la piel de una artista que ha revolucionado la industria musical en la última década: Ariana Grande.
Con una enorme coleta y llena de actitud, María ha pisado con fuerza el escenario de Tu cara me suena para interpretar ‘7 rings’ de Ariana Grande. ¡La gaditana ha combinado baile y canto en inglés sin despeinarse!
María Parrado ha animado al público a bailar el tema con ella y ha vuelto a demostrar que no hay reto que no pueda superar. ¡Vuelve a disfrutar de su imitación completa dándole al play al vídeo de arriba!
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