Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Gala 12 | Finalista

J Kbello se convierte en el primer finalista de la edición: “Ha sido la mejor etapa de mi vida”

El gaditano se ha emocionado tras pasar directamente a la final de Tu cara me suena y ha tenido unas bonitas palabras hacia las personas que forman parte de este programa.

J Kbello se convierte en el primer finalista de la edición: “Ha sido la mejor etapa de mi vida”

J Kbello se convierte en el primer finalista de la edición: “Ha sido la mejor etapa de mi vida”

Publicidad

Patri Bea
Patri Bea
Publicado:

Al final de esta primea semifinal que ha ganado María Parrado gracias al 11 del público y al 9 del jurado, se han sumado todos los puntos conseguidos estas semanas a las casillas de nuestros concursantes y se ha determinado que el primer finalista de la edición es… ¡J Kbello!

El gaditano se ha mostrado muy emocionado al verse primero en la clasificación general y ha querido agradecer al programa haber podido vivir esta experiencia: “Ha sido la mejor etapa y la mejor época de mi vida gracias a ustedes”.

Todos sus compañeros se han levantado a abrazarle y J Kbello nos ha adelantado que, la semana que viene, como exhibición, imitará a Slimane. ¡Revive este emocionante momento en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Aníbal Gómez en Tu cara me suena

Aníbal Gómez revive a ‘La tía Enriqueta’ convertido en un magnético Chimo Bayo

Antena 3 » Programas » Tu cara me suena

Publicidad

Programas

J Kbello se convierte en el primer finalista de la edición: “Ha sido la mejor etapa de mi vida”

J Kbello se convierte en el primer finalista de la edición: “Ha sido la mejor etapa de mi vida”

María Parrado gana la duodécima gala y cede su premio a Jesulín de Ubrique y María José Campanario

María Parrado gana la duodécima gala y cede su premio a Jesulín de Ubrique y María José Campanario

Tu cara me suena, en directo: ¡Increíble debut de Pepa Romero como Marisol!

Tu cara me suena, en directo: ¡Increíble debut de Pepa Romero como Marisol!

Pepa Romero debuta en Tu cara me suena con una hipnótica Marisol
Gala 12 | Actuación

Pepa Romero debuta en Tu cara me suena con una hipnótica Marisol

Sole Giménez y Miquel Fernández llenan de elegancia el plató como Lady Gaga y Tony Bennett
Gala 12 | Actuación

Sole Giménez y Miquel Fernández llenan de elegancia el plató como Lady Gaga y Tony Bennett

¡Qué voz! María Parrado pone al público en pie como Céline Dion
Gala 12 | Actuación

¡Qué voz! María Parrado pone al público en pie como Céline Dion

La concursante ha cantado por primera vez en francés sobre el escenario de Tu cara me suena y nos ha puesto la piel de gallina.

Momentazo televisivo: Jesulín de Ubrique y María José Campanario derrochan complicidad como Amistades Peligrosas
Gala 12 | Actuación

Momentazo televisivo: Jesulín de Ubrique y María José Campanario derrochan complicidad como Amistades Peligrosas

La pareja ha protagonizado una actuación llena de química y garra y han sorprendido gratamente al público y al jurado en la semifinal de Tu cara me suena.

¡Pelos de punta! J Kbello desafía la gravedad al ritmo de Imagine Dragons

¡Pelos de punta! J Kbello desafía la gravedad al ritmo de Imagine Dragons

Todo un galán: Martín Savi saca su lado más romántico como Luis Miguel

Todo un galán: Martín Savi saca su lado más romántico como Luis Miguel

Insuperable: Aníbal Gómez revoluciona el plató de Tu cara me suena como Samantha Fox

Insuperable: Aníbal Gómez revoluciona el plató de Tu cara me suena como Samantha Fox

Publicidad