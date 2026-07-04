J Kbello se convierte en el primer finalista de la edición: “Ha sido la mejor etapa de mi vida”

Al final de esta primea semifinal que ha ganado María Parrado gracias al 11 del público y al 9 del jurado, se han sumado todos los puntos conseguidos estas semanas a las casillas de nuestros concursantes y se ha determinado que el primer finalista de la edición es… ¡J Kbello!

El gaditano se ha mostrado muy emocionado al verse primero en la clasificación general y ha querido agradecer al programa haber podido vivir esta experiencia: “Ha sido la mejor etapa y la mejor época de mi vida gracias a ustedes”.

Todos sus compañeros se han levantado a abrazarle y J Kbello nos ha adelantado que, la semana que viene, como exhibición, imitará a Slimane. ¡Revive este emocionante momento en el vídeo de arriba!

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