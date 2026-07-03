Leonor Lavado brilla como nunca como Luz Casal con ‘Un nuevo día brillará’

Leonor Lavado llenó de espíritu veraniego el plató de Tu cara me suena en la pasada gala reviviendo el clásico que sonaba en toda buena fiesta de pueblo en los 2000 de Gusanito: ‘Vive la vida’.

Para esta duodécima gala, el pulsador ha querido darle a Leonor Lavado a una artista completamente diferente al de la semana pasada. A una que conoce muy bien porque ya ha imitado su voz hablada en varias ocasiones en redes sociales: Luz Casal.

A pesar de conocer bien a la artista, la cómica ha pisado el plató con mucho respeto y ha sorprendido al público y al jurado captando esa esencia tan mágica de la gallega cuando canta.

Con ‘Un nuevo día brillará’, Leonor Lavado ha brillado más que nunca sobre este escenario y se ha convertido en una posible destinataria de algún doce del jurado. ¡Revive su imitación completa dándole al play al vídeo de arriba!

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