"Os va a cambiar la vida": los concursantes de Tu cara me suena explican por qué no puedes perderte esta edición

¡Ya quedan poco más de 24 horas para el estreno de la decimotercera edición de Tu cara me suena! Mañana, a partir de las 22:00h en Antena 3, veremos en acción a Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado.

Los nueve concursantes están muy ilusionados con el estreno del programa y nos han contado por qué los espectadores no deberían perderse el primer programa. "Van a ver alegría, emociones, felicidad y disfrute", nos adelanta Martín Savi.

"Vais a ver a muchos de nosotros, incluyéndome a mí, en estilos que nunca os imaginaríais", nos explica J Kbello, muy emocionado con todos los retos que le puedan salir en el pulsador.

Leonor Lavado ya lo advierte: "Cuando pongáis el mando en Antena 3 los viernes, os va a cambiar la vida". ¡No te pierdas mañana el gran estreno de Tu cara me suena a las 22:00h!