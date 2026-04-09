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"Os va a cambiar la vida": los concursantes de Tu cara me suena explican por qué no puedes perderte esta edición

Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado inauguran mañana una nueva edición del formato.

"Os va a cambiar la vida": los concursantes de Tu cara me suena explican por qué no puedes perderte esta edición

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Patri Bea
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¡Ya quedan poco más de 24 horas para el estreno de la decimotercera edición de Tu cara me suena! Mañana, a partir de las 22:00h en Antena 3, veremos en acción a Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado.

Los nueve concursantes están muy ilusionados con el estreno del programa y nos han contado por qué los espectadores no deberían perderse el primer programa. "Van a ver alegría, emociones, felicidad y disfrute", nos adelanta Martín Savi.

"Vais a ver a muchos de nosotros, incluyéndome a mí, en estilos que nunca os imaginaríais", nos explica J Kbello, muy emocionado con todos los retos que le puedan salir en el pulsador.

Leonor Lavado ya lo advierte: "Cuando pongáis el mando en Antena 3 los viernes, os va a cambiar la vida". ¡No te pierdas mañana el gran estreno de Tu cara me suena a las 22:00h!

"¡Empieza el show!": Tu cara me suena regresa el próximo viernes a Antena 3

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