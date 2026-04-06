“Hemos hecho mucha piña”: así ha sido el primer encuentro entre los concursantes de Tu cara me suena

Este viernes por fin podremos disfrutar del estreno de la decimotercera edición de Tu cara me suena y Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado serán los encargados de sorprendernos con sus imitaciones este año.

Los concursantes se conocieron hace unas semanas poco después de que confirmasen el casting completo y todos coinciden en que esos primeros encuentros entre ellos no podrían haber ido mejor. ¡Hasta crearon un grupo de whatsapp antes de grabar la primera gala!

“Me dio la sensación al tercer día que ya nos conocíamos de toda la vida”, nos ha confesado Sole Giménez, muy contenta con el grupo que le ha tocado. J Kbello comparte esa misma sensación y ha comparado esos primeros días de experiencia con un campamento de verano. ¡Escucha lo que nos han contado todos ellos al respecto dándole al play al vídeo de arriba!