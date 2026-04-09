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Manuel Barroso, el alcalde 'indiscreto' que publica los cotilleos de los vecinos en redes: "Nunca digo quién es la persona"

Es el alcalde de Cartaya (Huelva), pero también el cronista oficial. A través de sus redes, Manuel Barroso cuenta todos los entresijos de los vecinos, convirtiéndolo en un foro viral.

Alcalde Cartaya

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Los vecinos de Cartaya, un municipio de Huelva, están al día de todos los cotilleos del pueblo. Y no precisamente por lo que cuenta el pueblo, sino por lo que publica el alcalde.

Manuel Barroso, el alcalde de Cartaya, se ha hecho viral por 'airear' todos los secretos de los vecinos en sus redes. Infidelidades, discusiones y confidencias, todas publicadas por el propio alcalde.

"A veces cuando llego a casa me encuentro dos vecinos sentados con mi mujer que vienen a contarme cosas", afirma Manuel Barroso. Según nos cuenta, tan solo publica algunas anécdotas, pero tiene algunas más fuertes que no puede difundir: "A veces me confiesan infidelidades y me piden consejo".

El alcalde se encarga no solo de las gestiones del pueblo, sino también de ejercer de correveidile en Cartaya. ¡No te pierdas su insólita historia en el vídeo de arriba!

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