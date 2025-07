Flo se despide de Tu cara me suena con emoción: “Lo más bonito que me llevo es la gran familia que se forma en plató”

Con la duodécima edición de Tu cara me suena ya finalizada, Flo no quiso marcharse sin dedicar unas palabras al equipo que hace posible el programa. En un momento espontáneo, cogió la cámara del compañero que lo grababa y enfocó a cámaras, redactores y técnicos, destacando el cariño que se vive detrás de las cámaras: “Lo más bonito que me llevo de esta experiencia es la gran familia que se forma en plató”.

También aprovechó para rendir homenaje a Toni Cruz, creador del formato y figura clave en la historia del programa, que falleció recientemente: “Estamos aquí gracias a él”, expresó con emoción.

Y aunque esta edición ha llegado a su fin, Flo no se cierra a volver: “Me encantaría estar como jurado el año que viene”, confesó entre sonrisas.

