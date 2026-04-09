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DECLARACIÓN DE LA RENTA

La declaración de la renta siendo empleado del hogar: ¿debes o no debes hacerla?

Iniciado el periodo para presentar la declaración de la renta, te resolvemos algunas de las dudas más frecuentes. Una de ellas es si siendo empleado del hogar se debe hacer o no.

Declaración de la renta

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Ya podemos presentar la declaración de la renta hasta el día 30 de junio. Un proceso para muchos tedioso, desconocido y lleno de incógnitas que en Y ahora Sonsoles te resolvemos.

Unaempleada del hogar nos ha contactado para saber si debe hacer la declaración de la renta. Según nos ha contado, está dada de alta en la Seguridad Social y tiene dos pagadores.

"En el régimen de empleado del hogar, se debe hacer la declaración de la renta siempre que se ganan más de 15.000 euros al año", afirma David Galván, asesor fiscal. Sin embargo, asegura que, al no haber retenciones por parte del pagador, nunca saldrá a devolver.

Lo más importante para presentar la declaración de la renta sin problemas: atención al detalle y paciencia. ¡Resuelve todas tus dudas en el vídeo de arriba!

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