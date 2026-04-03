"¡Empieza el show!": Tu cara me suena regresa el próximo viernes a Antena 3

¡Se acabó la espera! Tu cara me suena regresa el próximo viernes a las 22:00h en Antena 3 con una decimotercera edición que contará con Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado como concursantes.

El arranque de la edición contará con el regreso de exconcursantes muy queridos por la audiencia y con números que pondrán al jurado muy difícil la tarea de repartir puntos. Ana Mena, Melendi o Sabrina Carpenter serán algunos de los primeros artistas imitados.

Risas, emoción y grandes sorpresas es lo que promete la primera gala de Tu cara me suena 13. ¡No te la pierdas, el próximo viernes a partir de las 22:00h en Antena 3! ¡Qué ganas de que empiece el show!