Los secretos del casting de Tu cara me suena: "Para este año hemos probado a más de 70 personas"

Mañana a las 22:00h llegará por fin a Antena 3 la decimotercera edición de Tu cara me suena, que este año cuenta con nueve concursantes de lujo: Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado.

Durante la rueda de prensa, un periodista ha querido preguntar por la dificultad y las claves de hacer un buen casting y Tinet Rubira ha recalcado que lo más importante para el equipo es que quede un grupo con perfiles variados y que encajen entre ellos.

"Este año hemos probado a más de 70 personas", ha confesado Tinet Rubira. Además, ha recalcado que hay personas que se pasan en la quiniela varios años hasta que consiguen ser concursantes oficiales, como es el caso de María Parrado. ¡Escucha todo lo que han contado al respecto dándole al play al vídeo de arriba!